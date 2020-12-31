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Главная Новости Общество Криминал НАБУ опубликовало видео, на котором экс-министр пытается дать представителям ведомства взятку в 5 млн гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

НАБУ опубликовало видео, на котором экс-министр пытается дать представителям ведомства взятку в 5 млн гривен

Сумма взятки была названа "исторической"

сегодня, 15:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

После того как столичный суд Печерского района решил забрать у Национального антикоррупционного бюро уголовное производство о коррупционных действиях экс-министра экологии, где речь идет о сумме в 5 млн долларов, НАБУ обнародовало часть аудио- и видеоматериалов. 

НАБУ опубликовало видео, на котором экс-министр пытается дать представителям ведомства взятку в 5 млн гривен

Так, детективы антикоррупционного ведомства считают, что якобы правозащитник экс-министра экологии Николая Злочевского совместно с представителем столичной налоговой службы через посредников  пытались подкупить руководство НАБУ для того, чтобы дело по подозрению в завладении ими средств, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования "Реал-Банка" было закрыто. По словам представителей ведомства, фиксация коррупционного правонарушения стала "исторической", т.к. за все время независимости Украины ни разу не удавалось в виде налички такие деньги.

По окончании следствия, все доказательства причастности Злочевского были направлены в Антикоррупционный суд. В то же время Печерский суд своим решением постановил обязать генпрокурора Ирину Венедиктову лишить НАБУ вести этот процесс и передать другому органу.

На видеозаписи задокументирован тот момент, когда представитель НАБУ представился во время передачи долларов и заявил, что это спецоперация антикоррупционного ведомства под прикрытием.


Ранее "Комментарии" писали о том, что Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен

Кроме того, порталу стало известно о том, что Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинило Ирину Венедиктову в препятствовании к привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн.



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Источник: https://t.me/nabudaily/2405
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