Более года назад произошло громкое мошенничество с криптовалютной биржей Thodex. В ходе расследований обнаружили 21 подозреваемого, шестеро из которых уже находятся в тюрьме. Подсудимые получили более 2000 обвинений от потерпевших. Преступление "оценили" более чем в 2 миллиарда долларов.

Мужчине из-за воровства криптовалюты грозит срок в 40 564 года тюрьмы. Фото из открытых источников

В апреле прошлого года уже несуществующая криптовалютная биржа Thodex приостановила свою работу на пять дней, официально из-за необходимости пересмотра неопределенных внешних инвестиций. Этим делом заинтересовалась турецкая полиция, которая арестовала несколько десятков сотрудников платформы и конфисковала их компьютеры.

Со временем большинство людей отпустили, однако генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер скрылся из Турции в Албанию, о чем он подтвердил в социальных сетях. Он утверждал, что предъявленные против него обвинения были необоснованны, и что он путешествовал с "деловыми" целями.

Это дело со временем попало в Интерпол, после рассмотрения всех доказательств выдвинул "красное сообщение" Фарук Озеру. Это сообщение означает, что теперь турок находится в международном розыске.

Турка в конце лета поймала албанская полиция в городе Влера, откуда он пытался бежать из страны по морю. Чтобы усложнить идентификацию, он обрил голову, но его личность подтвердили биометрическим методом.

Правительство Турции подтвердило процесс экстрадиции 28-летнего мошенника, теперь ему грозит от 12 164 до 40 564 лет заключения.

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