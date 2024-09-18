Мужчина в Винницкой области пытался изнасиловать девушку, но был изнасилован ее отцом

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Slava Kot
В Винницкой области произошел инцидент с участием двух мужчин. Оказалось, что один из мужчин вспомнил сексуальные притязания знакомого к дочери и решил изнасиловать мужчину. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.
В Винницкой области изнасиловали мужчину. Фото из открытых источников
Как сообщает ТСН, в Винницкой области Ямпольский районный суд вынес приговор по делу о мужчине, который изнасиловал своего знакомого. Во время судебного заседания мужчина объяснил свой поступок тем, что "отомстил за то, что потерпевший приставал к его дочери".
Жертва нападающего имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом, чем воспользовался мужчина и изнасиловал знакомого.
На судебном заседании подсудимый заявил о своем раскаянии и сообщил, что осуществляет уход за мужчиной, ставшим его жертвой. Потерпевший в суде простил нападающего.
Ямпольский районный суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 152 УК Украины об изнасиловании и объявил ему приговор – 2 года испытательного срока.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский турист пытался изнасиловать корову в Таиланде.
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