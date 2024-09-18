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Мужчина в Винницкой области пытался изнасиловать девушку, но был изнасилован ее отцом

Ямпольский районный суд признал виновным мужчину за изнасилование знакомого.

сегодня, 10:55
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Slava Kot

В Винницкой области произошел инцидент с участием двух мужчин. Оказалось, что один из мужчин вспомнил сексуальные притязания знакомого к дочери и решил изнасиловать мужчину. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

Мужчина в Винницкой области пытался изнасиловать девушку, но был изнасилован ее отцом

В Винницкой области изнасиловали мужчину. Фото из открытых источников

Как сообщает ТСН, в Винницкой области Ямпольский районный суд вынес приговор по делу о мужчине, который изнасиловал своего знакомого. Во время судебного заседания мужчина объяснил свой поступок тем, что "отомстил за то, что потерпевший приставал к его дочери".

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23 июля 2024 года он пришел домой к потерпевшему, где еще выпил, после чего упомянул, что два года назад потерпевший лапал за гениталии его дочь и соседскую девочку", — говорится в заявлении суда.

Жертва нападающего имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом, чем воспользовался мужчина и изнасиловал знакомого.

"Он решил ему отомстить и ударил потерпевшего ладонью по голове, после чего тот упал с пня. Поскольку потерпевший сопротивлялся, преодолев его сопротивление, он выдвинул свой половой орган и начал издеваться над потерпевшим", — сообщено в приговоре суда.

На судебном заседании подсудимый заявил о своем раскаянии и сообщил, что осуществляет уход за мужчиной, ставшим его жертвой. Потерпевший в суде простил нападающего.

Ямпольский районный суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 152 УК Украины об изнасиловании и объявил ему приговор – 2 года испытательного срока.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский турист пытался изнасиловать корову в Таиланде.

Также "Комментарии" писали о том, что украинским судьям разрешили использовать в работе искусственный интеллект.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/na-vinichchini-batko-zgvaltuvav-cholovika-bo-toy-chiplyavsya-do-yogo-donki-2661543.html
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