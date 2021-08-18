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Медик из Одессы хранил детскую порнографию: какое наказание ему грозит

В доме подозреваемого жителя Одессы правоохранители провели обыски

18 августа 2021, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна

Медик из Одессы хранил детскую порнографию: какое наказание ему грозит

Одесита подозревают в хранении порнографии, фото из открытых источников

Киберполицейские Управления противодействия киберпреступности в Одесской области обнаружили у мужчины электронные файлы с детской порнографией. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления полиции в Одесской области.

Известно, что 59-летнего одессита, который работает семейным врачом, заподозрили в противозаконных действиях. В доме подозреваемого жителя Одессы правоохранители провели обыски.

В результате обысков на электронных носителях, принадлежащих мужчине, нашли значительный объем порнографического материала. Сообщается, что мужчина хранил помимо прочих компрометирующих файлов несколько десятков порнографических фотографий с несовершеннолетними детьми.

По факту открыто производство по части 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины. Изъятые электронные материалы переданы на судебно-искусствоведческую экспертизу.

Одесситу уже объявили о подозрении в получении доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, умышленном хранении, ввозе в Украину, перевозке или ином перемещении детской порнографии без цели сбыта или распространения. Мужчине суд будет избирать меру пресечения.

Если вину медика докажут в суде, ему грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование в рамках производства продолжается. Полицейские будут определять личности детей на фото и каким образом медик получил порнографические материалы.

Как сообщал портал "Комментарии", проект ЮНИСЕФ по защите малолетних жертв преступлений реализуют в Украине.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-odeshhini-vikrila-ta-ogolosila-pidozru-v-zberiganni-dityachoji-pornografiji-simejnomu-likaryu/
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