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Мать оставила без присмотра: в Харьковской области трагически погиб 4-летний ребёнок

Ребёнок погиб в воде пока мать оставила его без присмотра

сегодня, 18:47
Автор:

Денис Подставной

В Харьковской области погиб ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области. 

Мать оставила без присмотра: в Харьковской области трагически погиб 4-летний ребёнок

В Харьковской области погиб ребёнок. Фото: ГУНП.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 27 сентября на пляже у реки Северский Донец. Сообщается, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже вместе со своим 4-летним сыном. На некоторое время женщина оставила ребёнка без всякого надзора, в результате чего он погиб. 

Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате утопления в воде. 

Сегодня сотрудники правоохранительных органов предъявили матери погибшего подозрение в совершении уголовного преступления. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Мать оставила без присмотра: в Харьковской области трагически погиб 4-летний ребёнок - фото 2

Фото: ГУНП.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Львовской области обнаружили труп мужчины в пруду. Тело достали из воды. На нём не было обнаружено следов насильственной смерти. Умершим оказался местный житель 1983 года рождения.  Обстоятельства его смерти установят сотрудники правоохранители. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области пропавшего без вести юношу обнаружили мёртвым в лесополосе. 19-летний парень пропал в ночь с 25 на 26 сентября. Родственники пропавшего без вести сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Поисками занимались стражи порядка, активисты, родственники и волонтеры. Бездыханное тело юноши было найдено в овраге, который находится в километре от дома, где он проживал. Во время осмотра тела на нём не было обнаружено следов насильственной смерти. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-harkovschine-utonul-4-letniy-malchik-kotorogo-mama-ostavila-bez-prismotra-1876645.html
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