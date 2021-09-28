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Во Львовской области обнаружили труп мужчины в пруду

Умершим оказался 36-летний местный житель

сегодня, 18:18
Автор:

Денис Подставной

Во Львовской области обнаружили труп мужчины. Об этом пишет издание ТСН. 

Во Львовской области обнаружили труп мужчины в пруду

Во Львовской области обнаружили труп мужчины. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в селе Малая Ольшанка, что в Золочевском районе. Сообщается, что в местном пруду было найдено бездыханное тело мужчины. 

Личность умершего установлена. Им оказался 36-летний местный житель. Его тело достали из воды. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Отмечается, что на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти.

Правоохранители установят при каких обстоятельствах настала смерть мужчины. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщало о том, что в США акула напала на подростка. Неподалёку от американского города Майами, что в штате Флорида юноша занимался ловлей омаров, и во время этого тупорылая акула совершила нападение на него. Сначала он не понял, что произошло. Парень подумал, что его ударила лодка, однако когда он выглянул на поверхность то понял, что никаких плавсредств рядом с ним нет. Позже подросток почувствовал боль от укуса. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. По словам врачей, он потерял более половины всей крови.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме. Сразу после взрыва произошло возгорание. Дым окутал три подъезда здания. В результате взрыва несколько квартир и лестничных пролетов оказались повреждены. Местные жители вылезали из окон дома. На место прибыли сотрудники спасательной службы, которые провели эвакуацию. Во время инцидента пострадали более двух десятков человек. На данный момент устанавливается причина взрыва. 





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Источник: https://lviv.tsn.ua/ru/vo-lvovskoy-oblasti-v-prudu-nashli-trup-36-letnego-muzhchiny-1876153.html
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