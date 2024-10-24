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Лишенна адвокатского статуса: российскую пропагандистку исключили из реестра

Влиятельный деятель потерял право на адвокатскую деятельность в Украине

сегодня, 18:35
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Амбарцумян Анна

В Украине принято важное решение относительно российской пропагандистки, ранее занимавшей должность адвоката. По инициативе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила ее права на занятие адвокатской деятельностью.

Лишенна адвокатского статуса: российскую пропагандистку исключили из реестра

Российская пропагандистка. Фото: gp.gov.ua

Обвинения и доказательства

Напомним, что в марте 2023 года прокуроры подали в суд обвинительный акт против этого лица. Она обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти и изменению границ территории. Кроме того, ей вменяют в вину отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оправдание войны.

Пропаганда во время войны

Расследование показало, что после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года, обвиняемая активно использовала пропагандистские каналы для выражения своих мнений по поводу общественно-политической ситуации в Украине. Она систематически идеологически обосновывала существование самопровозглашенных республик и призывала к насильственной смене власти.

Расследование и правовые последствия

Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины по оперативному сопровождению Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, в центре нового скандала – глава шестого Апелляционного административного суда Елена Кузьмишина. Украинские новости сообщило, что судья провела 10 дней на роскошном курорте Сицилии, потратив почти 35 тысяч евро на отдых, минуя запрет о невыезде чиновников за границу.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Следственная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает эксзамглавы Офиса президента в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн гривен. Хотя в САП не называют фамилию, речь идет об Андрее Смирнове.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/rosiisku-propagandistku-vidomu-advokatku-pozbavili-prava-na-zainyattya-advokatskoyu-diyalnistyu-v-ukrayini
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