Киевлянку накажут за систематические съемки малолетней дочери в порно

В Киеве мать понесет наказание за изготовление детской порнографии, фото из открытых источников

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя киевлянка, которая для изготовления порнографических роликов снимала на видео собственную малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Молодая женщина, проживающая в Деснянском районе столицы, два года подряд занималась развращением 5-летней девочки и снимала это на фото и видео, чтобы потом распространять в Интернете детскую порнографию, главной героиней которой стала 5-летняя дочь подсудимой.

Порнографические фото- и видеоматериалы киевлянка сохраняла на смартфоне и многочисленных флэш-накопителях, что стало доказательством ведения женщиной противоправной деятельности.

Действия горе-матери следствием квалифицированы в соответствии с ч.2 ст.156 "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, членами семьи или близкими родственниками", и ч.4 ст.301 "Изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, или принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера, с целью сбыта или распространения"УК Украины.

Если суд вынесет обвинительный приговор, женщина будет подвергнута наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что правоохранители из киберполиции Одесской области разоблачили 59-летнего медицинского работника, который хранил множество порнографических материалов, в том числе и с детьми. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого полицейские планируют установить, каким образом семейный врач получил доступ к детской порнографии.

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