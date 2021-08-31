logo
Русский Українська

BTC/USD

47256.83

ETH/USD

3372.76

LTC/USD

170.38

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Какой теракт должен был совершить задержанный вражеский агент в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой теракт должен был совершить задержанный вражеский агент в Украине

Контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который готовил теракт

сегодня, 17:45
Автор:

Козлова Альбіна








Правоохранители задержали мужчину, который готовился взорвать автомобиль военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Какой теракт должен был совершить задержанный вражеский агент в Украине

Боевик готоврился подорвать авто украинского военного, фото СБУ

Расследование по делу по факту подготовки теракта российским боевиком завершено, материалы переданы в суд. Известно, что контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который готовил теракт.

По материалам дела, такую задачу перед задержанным поставили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ РФ), где ранее завербовали мужчину.

Террорист смастерил самодельное взрывное устройство и должен был "ликвидировать" специалиста по разработкам военной техники и вооружения для ВСУ. На видео видно, как боевик поставил взрывчатку под автомобиль военного.

Впрочем, работники контрразведки оперативно задержали злоумышленника, поэтому украинец не пострадал.

Известно, что боевик прибыл в Украину из России для выполнения секретного задания, которое ему дали враждебные спецслужбы. Сообщается, что теракт должен был стать местью за свидетельство украинца в производстве о разоблачении агентурной сети ФСБ РФ.

Доказательства вины россиянина собрали, ему инкриминируют покушение на преступление (часть 2 статьи 15), террористический акт (часть 1 статьи 258), незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства его вины в суде, иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Подольске, что в Одесской области, родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/zatrymanoho-kontrrozvidkoiu-sbu-ahenta-fsb-rf-sudytymut-u-sievierodonetsku-video
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ