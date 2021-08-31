Какой теракт должен был совершить задержанный вражеский агент в Украине



















Правоохранители задержали мужчину, который готовился взорвать автомобиль военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).



Боевик готоврился подорвать авто украинского военного, фото СБУ

Расследование по делу по факту подготовки теракта российским боевиком завершено, материалы переданы в суд. Известно, что контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который готовил теракт.

По материалам дела, такую задачу перед задержанным поставили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ РФ), где ранее завербовали мужчину.

Террорист смастерил самодельное взрывное устройство и должен был "ликвидировать" специалиста по разработкам военной техники и вооружения для ВСУ. На видео видно, как боевик поставил взрывчатку под автомобиль военного.



Впрочем, работники контрразведки оперативно задержали злоумышленника, поэтому украинец не пострадал.



Известно, что боевик прибыл в Украину из России для выполнения секретного задания, которое ему дали враждебные спецслужбы. Сообщается, что теракт должен был стать местью за свидетельство украинца в производстве о разоблачении агентурной сети ФСБ РФ.

Доказательства вины россиянина собрали, ему инкриминируют покушение на преступление (часть 2 статьи 15), террористический акт (часть 1 статьи 258), незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства его вины в суде, иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Подольске, что в Одесской области, родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть.





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