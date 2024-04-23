Какое оружие чаще всего используют серийные убийцы

Серийные убийцы стали популярной темой фильмов и книг, в которых они изображаются мастерами отвратительных техник убийств. Например, серийный убийца Джеффри Дамер убивал людей наркотиками, сверлил дыры в их головах, вливал в них кислоту или ел части тел своих жертв. Но исследования показывают, что большинство серийных убийц предпочитают один "легкий" метод убийства.



Огнестрельное оружие самое популярное среди серийных убийц. Кадр из фильма "Дом, который построил Джек"

Исследователь Майк Аамодт из Редфордского университета изучает серийных убийц около 25 лет. Он вместе со своими студентами проанализировали данные США и других стран начиная с 1900 года, где под серийным убийцей определили человека, совершившего убийство не менее трех раз.

Таким образом, Майк Аамодт благодаря судебным отчетам, новостям, книгам и другой открытой информации выделил почти три тысячи серийных убийц, жертвами которых стали 10 тыс. человек. Проанализировав данные о смерти, исследователи установили, что серийные убийцы около половины своих жертв убивают выстрелом из огнестрельного оружия. Вторым по популярности способом убийства стало удушение, а на третьем месте оказалось убийство с помощью ножа.

Методы, которым серийные убийцы убивают своих жертв:

Огнестрельное оружие – 43,9%;

Удушение – 20,8;

Зарезать ножом – 14,9%;

Убийство тупым предметом (дубинка, палка) – 9,9%;

Яд – 7,2%;

Топор – 1,3%

Утопление – 0,9%;

Сожжение – 0,6%;

Наезд автомобилем – 0,2%;

Передозировка лекарством – 0,1%.

Также исследования Майка Аамодта показали, что серийные убийцы чаще всего убивают ради удовольствия.

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