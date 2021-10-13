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Как уберечь подростков от криминальной субкультуры

Подростки имеют право на еще один шанс, чтобы исправить ошибку и не познакомиться с криминалом

сегодня, 17:46
Автор:

Елена Бурдейная

Пресс-центр Министерства юстиции Украины информирует об итогах проекта "Программа восстановления для несовершеннолетних, являющихся подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения".

Как уберечь подростков от криминальной субкультуры

Конференция об итогах "Программы восстановления для несовершеннолетних" - фото пресс-службы Минюста

Результаты Программы обсуждались на конференции 12 октября 2021 г. в Киеве. Участники — работники системы бесплатной правовой помощи, ювенальные прокуроры, адвокаты, судьи, психологи, представители общественных организаций.

В рамках программы подростки, совершившие правонарушения, получали шанс исправить последствия своих поступков без попадания в тюрьму. Оказываясь в следственных изоляторах, дети травмировались: их сознание подавлялось, права нарушались. Чтобы уберечь их от этого и создали систему восстановительного правосудия. Согласно этой системе, если стороны конфликта согласны, к делу привлекается медиатор — посредник, который помогает пострадавшему и правонарушителю объясниться и не доводить дело до суда. После заключения соответствующего соглашения подросток получает профессиональную поддержку для ресоциализации, чтобы не совершить преступление повторно. Пострадавшим в свою очередь возмещается нанесенный ущерб.

Проект длился с 2019 до 2021 года. Его реализовывали в шести областях: Николаевской, Донецкой, Одесской, Львовской, Луганской и Харьковской. Разработали специальную пошаговую процедуру, которая давала возможность подросткам законным способом не попасть в уголовный процесс, а затем — в тюрьму.

Шанс изменить свою жизнь получили около 200 человек. 158 подростков освободили от уголовной ответственности, у 50 — дело еще в суде. Для понимания масштабов преступлений на конференции приводились примеры правонарушений, совершенных детьми: один парень украл мешок угля, второй — выкопал елку, девочка вынесла из магазина косметику. Мотивы, которые ими двигали: хотел обогреть дом, хотел украсить квартиру, хотела порадовать маму.

Опыт внедрения Программы восстановительного правосудия был достаточно успешным. Поэтому на его основе разработан законопроект 5617 — о юстиции, дружеской к ребенку. Участники конференции надеются, что вскоре он станет законом и зафиксирует положительные изменения в правосудии для несовершеннолетних.

Издание "Комментарии" недавно рассказывал своим читателям, как Денис Малюська, министр юстиции, трудоустроил пожизненноосужденную женщину .



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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vidnovne-pravosuddya-158-nepovnolitnih-otrimali-shans-vipraviti-pomilku
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