Как ТОП-менеджмент воровал газ, получая миллиардные прибыли

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) ликвидировала масштабную схему присвоения промышленных объемов голубого топлива из газотранспортной системы НАК "Нефтегаз Украины", пишут "Комментарии".



Масштабная схема присвоения промышленных объемов голубого топлива

К организации сделки причастен ТОП-менеджмент 16 региональных газовых предприятий в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов .

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"Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству", — рассказывают силовики.

Такие преступные действия нанесли Украине ущерб почти на 3,5 млрд грн только в 2021 году.

Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства перечислялись подконтрольным коммерческим структурам для вывода в тень.

"При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы и тем самым увеличивали свою задолженность перед Нафтогазом, – рассказывают правоохранители. — В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность, пользуясь бюджетными средствами".

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали ее реализацию. В настоящее время правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов. В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям. Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности идет досудебное расследование.

"Комментарии" также писали о том, что накопление многомиллиардных задолженностей "Нафтогазом" и его дочерними структурами приведет к неизбежному банкротству монополиста.

Сообщал портал "Комментарии" и о назначении Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины к бывшему руководителю компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву мера пресечения в размере почти 230 млн гривен залога.

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