Как поместить семь миллионов гривен в Лексус: опыт наркодилеров

Национальная полиция Украина сообщила о задержании наркодилеров, которые перевозили наркотики в автомобиле и на въезде в Киев встретились с правоохранителями.

Наркотические вещества, изъятые у салоне автомобиля наркодилеров - фото пресс-службы Нацполиции Украины

12 октября 2021 г. на окраине столицы состоялась полицейская спецоперация. Во время ее проведения остановили автомобиль "Лексус" с двумя мужчинами, которые, как оказалось, перевозили наркотик мефедрон. Старшему наркокурьеру, водителю, — 35 лет, младшему, пассажиру, — 18.

Полицейские изъяли из автомобиля премиум-класса 20 полкилограммовых мешочков. Этих 10 кг мефедрона содержат 40 тыс. доз и стоят семь миллионов грн.

Во время обыска у мужчин также нашли пистолет с резиновыми пулями, патроны, нож, деньги, записи нелегальной деятельности.

На автомобиль, загруженный наркотиками, вышли работники Департамента борьбы с наркопреступностью. Они получили информацию о канале, которым будут перевозить большую партию запрещенных веществ. Работая со столичной полицией, они выяснили причастных к этому делу лиц.

Задержанные мужчины рассказали, что получили наркотик из тайника в Черниговской области. Полицейские немедленно отправились в указанное место и в лесополосе задержали еще трех человек, которые поспешно выкапывали мешки. В мешках обнаружили еще 15 кг запрещенного вещества, которые на "черном" рынке стоила бы около 8 млн грн. Кроме этого нашли другие доказательства: телефоны, весы, лопаты. Задержанные мужчины в возрасте 51, 47 и 18 лет известны правоохранителям, так как были судимы за разбойное нападение и вымогательство.

Следователи работают над тем, чтобы выявить всех причастных к появлению 25-килограммовой партии наркотиков в Украине. Двое мужчин уже получили подозрение, суд избирает для них меру пресечения.

Если будет доказана вина задержанных, они могут оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

Мефедрон — синтетический наркотический препарат, разработанный на основе амфетамина. Частые случаи передозировки, так как невозможно точно определить безопасную дозу. Его относят к самым опасным: очень быстро происходит привыкание и реабилитация больных сложнейшая.

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