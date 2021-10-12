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Житомирского патрульного, которого подозревают в продаже наркотиков, взяли под стражу

Патрульный будет находиться под стражей два месяца

сегодня, 12:25
Автор:

Козлова Альбіна

Следственный судья Богунского районного суда Житомира 11 октября избрал меру пресечения патрульному. Правоохранителя содержат под стражей, хотя он может внести залог в сумме 150 000 гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Житомирского патрульного, которого подозревают в продаже наркотиков, взяли под стражу

Патрульного взяли под стражу с правом внесения заставы, фото прокуратуры

Известно, что инспектора патрульной полиции области подозревают в продаже наркотиков. Мужчину задержали с поличным 8 октября, когда он передал свертку с наркотическим веществом покупателю. Также зафиксировано еще одну передачу наркотиков из рук патрульного покупателям в начале октября. Теперь патрульный будет находиться под стражей на протяжении 60 суток.

Известно, что уже есть результаты двух экспертиз. Результаты исследований подтвердили, что в обоих случаях патрульный продавал свертки с амфетамином.

Задержали патрульного работники областной прокуратуры, работники ВБКОЗ Управления Службы безопасности в Житомирской области, следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по производству продолжается, его проводят следователи территориального управления ГБР в Хмельницком.

Как сообщал портал "Комментарии", задержание патрульного состоялось в Андрушовке — девятитысячном городе Бердичевского района Житомирской области. В 16.30 полицейский пытался повторно передать "клиенту" пакет, в котором содержались наркотические вещества. Накануне за ним также следили. 7 октября 2021 правоохранители зафиксировали, как полицейский сбывал амфетамин — психотропное вещество, оборот которого ограничен.


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Источник: https://zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=305804
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