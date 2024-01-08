Избиение в военкомате: работников ТЦК будут судить

В октябре произошел инцидент с возможным избиением военнообязанных работниками ТЦК, который зафиксировали на видеокамеры. Теперь Офис Генерального прокурора и ДБР сообщили, что будут судить двух военных ТЦК причастных к инциденту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление генпрокурора.

Кадр из видео избиения в военкомате на Тернопольщине

Как сообщили в ДБР, следствие установило, что 6 октября в Тернополе работники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Оказалось, что он родился в России, но является гражданином Украины. Работники ТЦК предложили мужчине поехать в военкомат, однако после отказа насильно затолкали в автомобиль, при этом нанося удары.

Впоследствии оказалось, что прибывшего мужчину и еще одного мобилизованного военные завели в помещение ТЦК, где нанесли удары мужчинам. Именно этот момент зафиксировали на видео, которое было распространено в социальных сетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой – легкие. Следствие установило, что работники ТЦК таким образом хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным.

"По результатам расследования солдату роты охраны инкриминируют умышленное средней тяжести телесное повреждение, пытки, незаконное лишение свободы человека, а командиру этого подразделения – пытки и незаконное лишение свободы человека", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работник ТЦК из Тернопольской области похвастался отдыхом в Доминикане.

Также "Комментарии" писали, что в НБУ объяснили ситуацию с финансовыми ограниченными для уклонистов от мобилизации.



