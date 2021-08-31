Имеет медаль "За возвращение Крыма": в Украине задержан пророссийский активист

Сторонника "Русского мира" задержали на территории Украины. Мужчина даже награжден медалью за помощь оккупантам в Крыму. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В Украине задержан пророссийский активист, фото СБУ

Контрразведка разоблачила боевика в Херсонской области. Известно, что мужчина проживал в Ялте и в 2014 году увлекся идеей "возвращения" полуострова под власть России. Тогда мужчина стал участником незаконного вооруженного формирования под названием "Ялтинская рота Народной самообороны Крыма".



В 2014 году эти дружинники получили оружие и осуществляли патрулирование украинских городов. Задачей роты было противодействие мирным акциям, запугивания патриотически настроенных жителей полуострова, не хотели отделяться от Украины.

За заслуги перед оккупационными властями на территории Автономной республики Крым мужчину наградили медалью "За возвращение Крыма". Награду ему вручило военное руководство от Министерства обороны Российской Федерации.

Сейчас поклоннику аннексии Крыма объявили о подозрении. Суд изберет ему меру пресечения. Жителю Ялты инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.













Как сообщал портал "Комментарии", расследование по факту подготовки теракта российским боевиком завершено, материалы переданы в суд. Известно, что контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который готовил теракт. По материалам дела, такау задачу перед задержанным поставили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ РФ), где ранее завербовали человека.





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