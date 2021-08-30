Хотела помочь внуку: почему против жительницы Черкасской области открыли производство

Женщина не отвезла внука к врачам, фото Нацполиции

Пожилой женщине объявлено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Жительница Черкасского района позвонила к медикам и сообщила, что ее семилетний внук без сознания. На место приехала "скорая", ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы.

Как сообщается, у ребенка рана головы и ссадины. Врачи оказывают мальчику медицинскую помощь.

Ребенок упал из кучи кирпича во дворе, где проживает женщина, и забился. После инцидента бабушка не повезла пострадавшего в больницу, а предоставляла ему домедицинскую помощь на дому. Когда женщина увидела, что внук без сознания, то испугалась и вызвала медиков.

Известно, что родители ребенка проживают в Киеве и отвезли сына бабушке. Семья на учете в полиции не состояла.

По факту открыто производство по части 3 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщили о подозрении в том, что она оставила малолетнего ребенка в опасности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.

В рамках следствия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас подозреваемой избирают меру пресечения. Бабушке мальчика грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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