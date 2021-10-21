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Хищение миллионов на УЗ: кому объявили подозрение

Подозрение объявлено трем лицам

сегодня, 15:30
Автор:

Козлова Альбіна

Хищение миллионов на УЗ: кому объявили подозрение

Уголь для отопления вагонов УЗ, фото из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении двум бывшим работникам одного из филиалов АО "Укрзализныця" и бизнесмену. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

На момент, когда проводились закупки с нарушениями, эти лица занимали должности заместителя руководителя одного из филиалов, руководителя отдела материально-технического обеспечения. Отмечается, что акционерное общество провело служебное расследование. Эти материалы были приобщены к материалам следствия. Речь идет о злоупотреблениях работниками своим служебным положением и закупке угля по завышенным ценам.

Известно, что сумма ущерба обществу составляет 11,8 млн грн убытков. Подозрение бывшим работникам УЗ и руководителю предприятия, которое выиграло тендер, объявлено по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Закупку угля проводили в 2018 году. Уголь покупали для того, чтобы отапливать зимой пассажирские вагоны.

По материалам следствия, руководитель филиала АО возглавлял тендерный комитет. В сговоре с руководителем отдела они способствовали тому, чтобы победила именно эта компания-поставщик топлива. Другие желающие поставщики не были допущены к публичным торгам. Победитель торгов продал уголь по более высокой цене, чем рыночная — по 4563 грн, а не за 3770 грн за тонну.

Как сообщал портал "Комментарии", судьбу бывшего чиновника Национальной полиции будет решать суд. Мужчине инкриминируют получение неправомерного вознаграждения в сумме почти миллион гривен.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/posadovciv-ukrzaliznyci-vykryly-na-rozkradanni-mayzhe-12-mln-grn
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