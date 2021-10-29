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Харьковские квартирные мошенники против ветерана спецслужб: исход противостояния

Банда злоумышленников реализовывала в Харькове давно известную схему мошенничества с квартирами

сегодня, 15:03
Автор:

Елена Бурдейная
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Нацполиция задержала злоумышленников, обманывавших граждан преклонных лет, чтобы завладеть их квартирами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Харьковские квартирные мошенники против ветерана спецслужб: исход противостояния

Задержание квартирных мошенников в Харькове - фото Нацполиции

Оперативные работники Харьковской области 27 октября 2021 г. остановили темно-синий Hundai, в котором находились трое подозреваемых. Двое мужчин и женщина входили в группировку, которая совершали махинации с квартирами пожилых людей. Во время одной из сделок им не повезло – они наткнулись на ветерана спецслужб – полковника запаса Службы безопасности Украины, который боролся с коррупцией и организованной преступностью в Харьковской области. Подозреваемые задержаны.

Правоохранители разоблачили махинации, которые совершали трое сообщников вместе с лидером, руководившим процессом из СИЗО. Четвертый участник банды был арестован ранее за другое преступление — вооруженное нападение.

Фигуранты знакомились с пожилыми харьковчанами, втирались в доверие. Попав в квартиры людей, они похищали документы на право собственности на квартиру. Далее отправлялись к нотариусу, где оформляли поддельную доверенность. Имея эти документы на руках, злоумышленники переоформляли квартиру на женщину-сообщницу. После такого "узаконивания", собственность продавалась другим гражданам, не подозревавшим мошенничества.

Обыск, проведенный в автомобиле и квартирах фигурантов, выявил ряд доказательств: пистолет, документы, мобильные телефоны, деньги наличными: 33,7 тыс. дол. и 30 тыс. грн. Также нашли коллекцию кинжалов, которую злоумышленники украли в квартире, которую планировали обманом продать.

Управление службы безопасности Украины в Харьковской области сообщает некоторые подробности о мошенниках. Двое задержанных мужчин – граждане одной из стран Закавказья. Первые преступления на территории нашей страны были относительно мелкими, но они их решили "масштабировать".

Фигурантам дела объявлено подозрение по с. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – групповое мошенничество в особо крупных размерах. Максимальное наказание за подобное преступление – 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

О том, как злоумышленники пытались подкупить чиновников, издание "Комментарии" сообщало ранее.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/vxodili-v-doviru-ta-vidbirali-kvartiri-u-gromadyan-povazhnogo-viku-u-xarkovi-policzejski-zatrimali-shaxrajiv/
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