Нацполиция разоблачила преступников, которые требовали денег у чиновников: подробности

Сотрудники Национальной полиции разоблачили злоумышленников, которые требовали у чиновников деньги за нераспространение провокационной информации. Об этом говорится в пресс-службе Нацполиции.

Обыски в офисах, фото Нацполиция

Фигуранты публиковали ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, говорят в Нацполиции. За удаление информации требовали деньги. Работали пять человек на 13 подконтрольных сайтах. Новости касались коррупционной деятельности должностных лиц. Силовики получали обращения от пострадавших, у которых требовали около 200 тыс гривен за одну удаленную новость. Деньги фигуранты хотели получить в криптовалюте. Для этого предоставляли инструкции для пересчета денег на их электронные кошельки.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия" — сообщает Нацполиция.

Сейчас правоохранители проводят семь обысков в офисе и домах фигурантов в Киевской, Черниговской областях и в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацполиция опросила более 180 человек об убийстве мэра Кривого Рога. Следствие опровергло версию об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства. Остались главные версии о самоубийстве и доведении к самоубийству. Правоохранители считают, что причинами суицида могут быть проблемы в личной жизни и профессиональной деятельности. По словам начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олега Слипчука, полицейские проверили записи видеокамер в доме и снаружи на других зданиях и не обнаружили никого постороннего в доме мэра в ночь перед событием. Записи с камер отправлены на экспертизу, которая должна установить нет ли на них монтажа.

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