Фальшивые доллары премиум-качества распространялись в Украине: какие номиналы опасные

СБУ обнаружили злоумышленников, которые распространяли сотни тысяч поддельных купюр, сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты обыска у подозреваемых - фото СБУ

Преступная группировка сбывала фальшивые 100-долларовые купюры. Качество купюр настолько высокое, что не распознается детекторами для обнаружения подделок. "Бумажки" стоили половину номинала и распространялись по всей Украине, в том числе и на Житомирщине, как подчеркивает СБУ. Незаконную деятельность зафиксировали сотрудники СБУ Житомирской области, им помогали следователи Нацполиции, все действия курировались Житомирской областной прокуратурой.

Следствие выяснило, что организовал схему житель Киева, который и раньше попадал в поле зрения правоохранителей. Он и его сообщники действовали с начала 2021 г., распространяя подделки большими и мелкими партиями среди личных знакомых. Злоумышленники выбросили на рынок Украины несколько сотен тысяч фальшивых 100-долларовых купюр.

Задокументировано несколько случаев, когда киевлянин сбывал тысячную партию подделок житомирянину. Задержали и продавца, и покупателя в Киеве во время реализации партии в две тысячи долларов.

СБУ провело одновременно 11 обысков по месту жительства подозреваемых и в зданиях, где они, вероятно, занимались незаконной деятельностью. Во время обысков обнаружили деньги, оружие и боеприпасы, записи со списком клиентов.

Злоумышленников обвиняют в незаконной деятельности, связанной с поддельными деньгами, по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. После доказательства вины они могут получить 5-10 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Необходимо выяснить, откуда граждане получали фальшивые доллары супер-качестве. Поэтому следствие продолжается, выявляются новые фигуранты, пути поступления подделок блокируются.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о фирме, которая похищала деньги с банковских карточек украинцев.







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