Еще одна фальсифицированная "Дія" в Николаевской области от программиста-подростка - МВД

Киберполиция Николаевской области разыскала автора фейкового приложения "Дія". Приложение полностью повторяло дизайн официальной программы и предоставляло пользователям много разных возможностей.

К 15-летнему программисту пришла с обыском Киберполиция - фото пресс-службы

Подделку создал парень 15-ти лет из Николаевской области. Фейковое приложение выглядело как официальное и позволяло пользователю создать для себя любой документ с любыми фальшивыми данными.

Стоимость приложения, разработанного подростком – от 250 до 650 грн. Цена зависела от того, сколь широкий функционал нужен был заказчику: от COVID-сертификата до любого другого документа, генерируемого "Дія". Пользователь мог внести неверные данные о возрасте, разместить произвольное фото и получить фальшивку даже с QR-кодом. QR-код, конечно, при проверке оказывался ложным и не считывался официальными программами.

Парень требовал у пользователей предоплату, которую они платили на электронный кошелек в российской платежной системе. Получив деньги, он пересылал покупателям архив с приложением, которое нужно было распаковать и установить на своем смартфоне. Количество граждан, успевших его загрузить, составляет около 30 человек. Правоохранители устанавливают, кто это был.

Во время обыска полицейские обнаружили доказательства, подтверждающие незаконную деятельность: программный код хранился на компьютере и смартфоне, сохранилась переписка с клиентами и информация о переводе средств. Все инструменты, которые помогли ему совершать преступление, изъяты. Также киберполиция сейчас пытается отыскать и блокировать все каналы, по которым распространялось фейковая "Дія".

15-летнему фальсификатору грозит уголовное производство по ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса. Если его признают виновным, он может оказаться в тюрьме на срок до трех лет.

Издание "Комментарии" напоминает, что Национальная полиция обнаружила всего 0,7% нарушителей карантинного режима межрегиональных перевозок. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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