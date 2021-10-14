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Енин о предметах, найденных при обыске Антона Полякова

Следователи в ходе расследования смерти депутата Антона Полякова осмотрели его личные вещи

сегодня, 21:36
Автор:

Елена Бурдейная

Евгений Енин, первый заместитель министра МВД Украины, сообщил об обыске личных вещей депутата, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Енин о предметах, найденных при обыске Антона Полякова

Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" - скрин трансляции

Осматривая тело покойного, следователи обнаружили наличными 10 тыс. грн. и 800 долл. В карманах нашли два катетера с неустановленным бурым веществом. В крови Антона Полякова, как свидетельствуют эксперты, был метадон.

Представитель МВД акцентировал, что следственная группа провела уже достаточно много оперативных действий для того, чтобы выяснить события ночи 8 октября 2021 г. В ходе дела допрошены дополнительные свидетели. Многие подробности происшествия стали известны благодаря видеофиксации, которую осуществляли полицейские.

Запись показывает, как патрульные заметили нарушение ПДД водителем такси. После этого правоохранители остановили автомобиль и подошли к нему с включенными боди-камерами. На видео видно, как полицейские пытались реанимировать мужчину в машине, как подъехала скорая помощь, как использовали дефибриллятор для стимуляции сердца.

Одна из важных задач следователей — выявить путь попадания методона в организм Антона Полякова.

Метадон — вещество, которое используется при лечении наркозависимости. Пути введения — инъекция или таблетка. Передозировка метадона проявляет себя сонливостью и заторможенностью, частота дыхания уменьшается вплоть до полной остановки. Человек впадает в кому, у него снижается давление, начинается некардиогенный отек легких, сердце останавливается. Некардиогенный отек обычно возникает при анафилактическом шоке, отравлении.

Чтобы спасти человека с передозировкой метадоном, врачи используют антидот — препарат налоксон. Часто единственным средством лечения является искусственная вентиляции легких до момента, когда метадон хотя бы частично выведется из организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, как в ходе расследования дела Антона Полякова таксист изменил свои показания .



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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/sered-osobistix-recei-narodnogo-deputata-antona-polyakova-viyavleno-dva-kateteri-z-recovinoyu-burogo-kolyoru-jevgenii-jenin?fbclid=IwAR15hOUe6U5_X_tCtX4qAyohljOSxPl24hsWyvEGmzvTJo46_RRM1RstGP8
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