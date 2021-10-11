Таксист, подвозивший нардепа Полякова, признался во лжи

Таксиста, в автомобиле которого обнаружили тело погибшего нардепа Антона Полякова, почти сутки продержали в полицейском участке. Причем полицейские ничем не обосновывали такие действия. Копы, якобы применяли физическую силу к задержанному. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал адвокат таксиста в интервью "ТСН".

Антон Поляков. Фото из открытых источников

Адвокат рассказал, что Поляков оказался в автомобиле такси не по своей воле. Его туда пересадили из другой машины. При этом ранее вышел ряд публикаций в СМИ о том, что таксист сам рассказывал, как подобрал нетрезвого нардепа в центре Киева.

По словам адвоката, на самом деле водитель такси изначально сказал неправду. Он не останавливался на проспекте Соборности, где якобы увидел пошатывающегося на ногах мужчину, которым и оказался Антон Поляков. Таксист так сказал для того, чтобы не усложнять ситуацию, чтобы не было никаких третьих лиц в этой ситуации. На самом деле люди, которые подвезли Полякова попросили таксиста отвезти нардепа по указанному адресу домой.

Также адвокат пролил свет на то, что таксист нарушил правила дорожного движения, когда его и остановил полицейский патруль. Таксист увидел, что Полякову стало совсем плохо, потому и спешил попасть в ближайшую больницу.

Адвокат считает, что правоохранители вели себя противозаконно с его клиентом, потому как держали в полицейском участке по времени больше допустимого. Полицейский должны были допросить таксиста, потратив на все не более трех часов, но в итоге таксиста продержали за решеткой сутки. Адвокат добавил, несмотря на явные правонарушения его клиент не намерен судиться с Нацполицией, потому что "обычный парень и просто хочет жить".

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