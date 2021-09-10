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Главная Новости Общество Криминал Ексруководителю одного из региональных геокадастров объявили о подозрении в хищении земли
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Ексруководителю одного из региональных геокадастров объявили о подозрении в хищении земли

Раскрыта еще одна из коррупционных схем на предприятиях НААН Украины

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

Ексруководителю одного из региональных геокадастров объявили о подозрении в хищении земли

Подозреваемым инкриминируют хищение земли, фото из открытых источников

Бывшего чиновника подозревают в хищении гектаров земли. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Детективы НАБУ 10 сентября объявили подозрение мужчине, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия в хищении ценной земли. Предприятие входит в состав Национальной академии аграрных наук Украины.

Известно, что было незаконно передано более 17 гектаров земли в виде десяти земельных участков в частную собственность. Детективы подсчитали сумму ущерба государству, она составляет более 11 миллионов гривен.

Также подозрение в хищении земли объявлено прежнему руководителю Главного управления Государственного геокадастра в Винницкой области. Обоим подозреваемым инкриминируют совершение преступлений по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, в течение 2016-2017 годов директор госпредприятия и глава регионального управления Государственного геокадастра сговорились между собой и подделали документы о передаче земли в частную собственность. Согласно закону нужно было обратиться за получением разрешения Кабинета Министров Украины.

Участки оформили на якобы работников госпредприятия, хотя люди не имеют к нему отношения. Как целевое назначение было указано ведения сельского хозяйства. Директор предприятия также "выделил" землю и своему родственнику.

Сейчас на земельные участки суд наложил арест. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", следователи НАБУ обнаружили на химзаводе коррупционную схему. Такая коррупционная схема стала второй, ведь НАБУ в 2017 году уже направили в суд дело, где подозреваемым был коммерческий директор завода. Тогда сумма убытков предприятию была меньше — 7 миллионов гривен. После одного громкого расследования обнаружили новую коррупцию.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/vykryto-shemu-rozkradannya-17-ga-osoblyvo-cinnoyi-zemli
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