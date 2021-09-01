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Ексруководителя государственного предприятия возьмут под стражу

Подозреваемый скрывается от правоохранительных органов, его местонахождение не установлено

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

Высший антикоррупционный суд вынес решение о мере пресечения бывшему руководителю государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", который находится под следствием. Об этом сообщается на канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Telegram.

Ексруководителя государственного предприятия возьмут под стражу

ВАКС вынес решение относительно бывшего директора, фото из открытых источников

Решение суд вынес 1 сентября 2021, одобрив ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором САП. Сообщается, что полный текст постановления будет опубликован 6 сентября.

Бывшего руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак", которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах, должны содержать в изоляторе пока будет длиться следствие.

Следователи НАБУ подозревают бывшего директора "Укрхимтрансаммиака" в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. В июне 2021 года ему сообщили о подозрении. Однако на сегодня подозреваемый скрывается от правоохранительных органов, его местонахождение не установлено.

По материалам следствия, директор распорядился закупить для ремонтных работ на объектах аммиакопровода бентонитовую глину на сумму в 42,5 миллиона гривен. Хотя, использовать для той же цели, подсыпки аммиакопровода, можно было и землю с места проведения ремонтных работ. Известно, что глину добывает частная фирма, которую он контролировал.

Закупку провели еще в 2017 году, государственное предприятие перечислило бюджетные средства в сумме более 42,5 миллиона грн за глину. Этот факт расследуют в рамках отдельного производства.

Впрочем, это не единственная коррупционная схема, которую разоблачили на предприятии. Одно дело о коррупции в ГП "Укрхимтрансаммиак" уже передано в суд.

Как писал портал "Комментарии", в Украине задержали пророссийского активиста.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_gov_ua
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