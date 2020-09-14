Ефремов будет отбывать срок наказание в колонии "для творческих людей", - источник

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, может быть отправлен на отбывание срока в тамбовские или мордовские колонии поселения, поскольку там уважают и ценят интеллектуалов, творческих людей. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда", ссылаясь на сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Так, по мнению приставов, на ближайший год, пока будет рассматриваться кассация на приговор Ефремова, он будет содержаться в московском СИЗО. Однако, вряд ли третья судебная инстанция существенно изменит судьбу известного преступника.

"Кассация вряд ли что-то серьезное даст. Не спасет артиста и общественный резонанс. Все видели, как Ефремов "переобулся в воздухе" и публично открестился от либеральной общественности. Есть маленький шанс, что через какое-то время, когда у Ефремова найдут в колонии заболевания, он напишет прошение президенту, и тот проявит милость", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что уже будучи в колонии, актер не станет заниматься какой-то хоздеятельностью или работать в зэковской библиотеке.

"Ефремов слишком изнеженный интеллектуал. Такому на зоне будет трудно. Он не станет работать библиотекарем или вести драматический кружок. Его будут постоянно раздражать пуговицы на форме, распорядок дня, еда... Такой обязательно начнет капризничать, писать жалобы начальству. Но это не значит, что на зоне появится новый бунтарь. Судебные процессы изменили актера, а значит, и там он вполне привыкнет со временем", - добавил пресс-секретарь ФСИН.

Таким образом, ведомство отмечает, что пенитенциарная система будет лояльна к именитому актеру и его не отправят в суровые российские тюрьмы, где климат и обстановка могут просто морально уничтожить деятеля культуры.

"Скорее в перспективе Ефремову светят этапы в тамбовские или мордовские колонии. Там уважают людей творческих, им даже помогают самовыразиться", - заключил собеседник российского издания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что защита Михаила Ефремова не смирилась с чересчур строгим приговором для артиста за смертельное ДТП.

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