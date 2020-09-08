Защита Ефремова отреагировала на приговор актеру

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Владимир Лавский
Адвокаты российского актера Михаила Ефремова подали апелляцию на решение Пресненского суда о восьмилетнем заключении артиста. Об этом сообщает портал "РБК".
По данным источника, апелляционная жалоба в краткой форме уже поступила в суд. Главным требованием защиты является отмена приговора Михаилу Ефремову. Данную информацию подтвердил и Эльман Пашаев, один из адвокатов актера.
"Не переживайте, краткая апелляционная жалоба уже в суде", - заявил Пашаев.
Как сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, апелляция действительно подана. В ближайшее время будет принято решение о ее рассмотрении.
Как ранее сообщали "Комментарии", Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. На данный момент актер заключен под стражу на восемь лет и обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей старшому сыну погибшего Сергея Захарова. Также Ефремов лишен водительского удостоверения на три года.
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