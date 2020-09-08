Суд приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима и обязал заплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Актера признали виновным в аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда Jeep Grand Cherokee актера пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. А экспертиза нашла в крови Ефремова алкоголь и наркотики.

Михаила Ефремова также лишили прав на 3 года. Актер реагирует без эмоций, не поднимает голову, на него надели наручники.



Во время процесса Ефремов несколько раз менял позицию по поводу своей вины. И только 3 сентября окончательно сознался и раскаялся. Сегодня в зале суда его поддерживали Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и прочие известные лица.

Как ранее сообщали "Комментарии", прокуратура просила 11 лет актеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!