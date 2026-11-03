Думал ловить воров, но сам попался в ловушку: кто оказался магазинным преступником

В магазине, где он должен был следить за покупателями и предотвращать кражи, сам охранник оказался под подозрением. Мужчину задержали после того, как полицейский в штатском заметил его странное поведение. Вскоре выяснилось, что сотрудник, призванный ловить магазинных воров, сам пытался вынести товар, не заплатив за него.

Иллюстративное фото. Интерьер торгового центра с магазинами и торговыми павильонами. Фото: Pixabay / ed_davad

Как все произошло

Инцидент произошел 27 октября около 11:00 в магазине товаров для дома Home Plaza Nafco в городе Сера префектуры Хиросима. Полицейский в штатском заметил, как охранник взял один резиновый сапог, спрятал его под одеждой и попытался выйти из магазина, не заплатив.

Во время задержания выяснилось, что 66-летний мужчина работал в этом же магазине охранником, который должен был выявлять воров. При этом неизвестно, находился ли он на дежурстве непосредственно в момент инцидента. Мужчина признал вину и объяснил, что забрал сапог, поскольку тот был ему нужен.

Почему полиция была начеку

Примерно за месяц до этого магазин обратился к правоохранителям из-за увеличения числа краж. Полицейский находился в магазине без формы и обратил внимание на подозрительные действия сотрудника.

В материале SoraNews24 объясняется, что в Японии некоторые магазины нанимают так называемых manbiki G-men — охранников в штатском, которые следят за покупателями. Если они подозревают человека в краже, то наблюдают за ним до тех пор, пока он не попытается выйти из магазина, не оплатив товар. После этого они могут задержать его как обычные граждане. Такие сотрудники не обладают полицейскими полномочиями.

История получилась особенно ироничной: человек, которому поручили предотвращать кражи, сам стал подозреваемым. При этом источник не сообщает, предъявили ли мужчине дополнительные обвинения после задержания.

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