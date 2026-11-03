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Мав ловити злодіїв, але сам потрапив у пастку: хто виявився крадієм у магазині

Чоловік працював охоронцем і мав стежити за покупцями, щоб запобігати крадіжкам. Однак одного дня увагу поліції привернула саме його поведінка.

3 листопада 2026, 00:31
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Сергій Кречмаровський

У магазині, де він мав стежити за покупцями та запобігати крадіжкам, сам охоронець опинився під підозрою. Чоловіка затримали після того, як поліцейський у цивільному помітив його дивну поведінку. Згодом з'ясувалося, що працівник, покликаний ловити магазинних злодіїв, сам намагався винести товар без оплати.

Мав ловити злодіїв, але сам потрапив у пастку: хто виявився крадієм у магазині

Ілюстративне фото. Інтер'єр торговельного центру з магазинами та торговими павільйонами. Фото: Pixabay / ed_davad

Як усе сталося

Інцидент стався 27 жовтня близько 11:00 у магазині товарів для дому Home Plaza Nafco в місті Сера префектури Хіросіма. Поліцейський у цивільному помітив, як охоронець узяв один гумовий чобіт, сховав його під одягом і спробував вийти з магазину, не заплативши.

Під час затримання з'ясувалося, що 66-річний чоловік працював у цьому самому магазині охоронцем, який мав виявляти крадіїв. Водночас невідомо, чи перебував він на чергуванні саме в момент інциденту. Чоловік визнав провину та пояснив, що забрав чобіт, оскільки той був йому потрібен.

Чому поліція була напоготові

Приблизно за місяць до цього магазин звернувся до правоохоронців через збільшення кількості крадіжок. Поліцейський перебував у магазині без форми. Він звернув увагу на підозрілі дії працівника.

У матеріалі SoraNews24 пояснюють, що в Японії деякі магазини наймають так званих manbiki G-men — охоронців у цивільному, які стежать за покупцями. Якщо вони підозрюють людину в крадіжці, то спостерігають за нею до виходу з магазину без оплати, після чого можуть затримати її як звичайні громадяни. Такі працівники не мають повноважень поліції.

Історія вийшла особливо іронічною: людина, якій доручили запобігати крадіжкам, сама стала підозрюваною. Водночас джерело не повідомляє, чи висунули чоловікові додаткові звинувачення після затримання.

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Джерело: https://soranews24.com/2026/11/02/shoplifting-prevention-guard-arrested-for-shoplifting-boot-from-store-he-was-guarding/
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