Мав ловити злодіїв, але сам потрапив у пастку: хто виявився крадієм у магазині

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Сергій Кречмаровський
У магазині, де він мав стежити за покупцями та запобігати крадіжкам, сам охоронець опинився під підозрою. Чоловіка затримали після того, як поліцейський у цивільному помітив його дивну поведінку. Згодом з'ясувалося, що працівник, покликаний ловити магазинних злодіїв, сам намагався винести товар без оплати.
Ілюстративне фото. Інтер'єр торговельного центру з магазинами та торговими павільйонами. Фото: Pixabay / ed_davad
Інцидент стався 27 жовтня близько 11:00 у магазині товарів для дому Home Plaza Nafco в місті Сера префектури Хіросіма. Поліцейський у цивільному помітив, як охоронець узяв один гумовий чобіт, сховав його під одягом і спробував вийти з магазину, не заплативши.
Під час затримання з'ясувалося, що 66-річний чоловік працював у цьому самому магазині охоронцем, який мав виявляти крадіїв. Водночас невідомо, чи перебував він на чергуванні саме в момент інциденту. Чоловік визнав провину та пояснив, що забрав чобіт, оскільки той був йому потрібен.
Приблизно за місяць до цього магазин звернувся до правоохоронців через збільшення кількості крадіжок. Поліцейський перебував у магазині без форми. Він звернув увагу на підозрілі дії працівника.
У матеріалі SoraNews24 пояснюють, що в Японії деякі магазини наймають так званих manbiki G-men — охоронців у цивільному, які стежать за покупцями. Якщо вони підозрюють людину в крадіжці, то спостерігають за нею до виходу з магазину без оплати, після чого можуть затримати її як звичайні громадяни. Такі працівники не мають повноважень поліції.
Історія вийшла особливо іронічною: людина, якій доручили запобігати крадіжкам, сама стала підозрюваною. Водночас джерело не повідомляє, чи висунули чоловікові додаткові звинувачення після затримання.
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