ДБР объявило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ

В Государственном бюро расследований заявили о подозрении в госизмене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ДБР.



Бывший народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Фото из открытых источников

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Согласно информации от ДБР Вадим Рабинович в своих выступлениях использовал манипуляции, наносящие ущерб территориальной целостности государству и его информационной и экономической безопасности.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", – говорится в заявлении ДБР.

Вадиму Рабиновичу объявили обвинения по статье 111 Уголовного кодекса Украины, отвечающей о подозрении в государственной измене. Эта статья предусматривает заключение бывшего нардепа на 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно информации Государственного бюро расследований, Вадим Рабинович скрывается за границей. ДБР также отправило запрос в Израиль, где предположительно находится бывший депутат запрещенной партии "ОПЗЖ".

Напомним, что Вадим Рабинович был депутатом 8-го и 9-го созыва в Верховную Раду Украины и имел депутатский мандат с 2014 по 2022 год. В 2018 году НАБУ начало расследование против Рабиновича по двум делам, касающимся незаконного обогащения и фальсификаций налоговых деклараций. В 2021 году против депутата "ОПЗЖ" возбуждено уголовное дело из-за обнародования карты Украины без Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экснардепу сообщили о подозрении в госизмене.

Также "Комментарии" писали о новом законопроекте, позволяющем узникам выйти раньше из мест лишения свободы благодаря прочитанным книгам.