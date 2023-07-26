logo

BTC/USD

29190.81

ETH/USD

1852.39

LTC/USD

89.47

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал ДБР объявило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ
commentss НОВОСТИ Все новости

ДБР объявило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ

Народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" получил подозрение в госизмене. Бывший чиновник скрывается за границей.

сегодня, 11:43
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Государственном бюро расследований заявили о подозрении в госизмене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ДБР.

ДБР объявило о подозрении в госизмене экснардепу от ОПЗЖ

Бывший народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно информации от ДБР Вадим Рабинович в своих выступлениях использовал манипуляции, наносящие ущерб территориальной целостности государству и его информационной и экономической безопасности. 

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", – говорится в заявлении ДБР.

Вадиму Рабиновичу объявили обвинения по статье 111 Уголовного кодекса Украины, отвечающей о подозрении в государственной измене. Эта статья предусматривает заключение бывшего нардепа на 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно информации Государственного бюро расследований, Вадим Рабинович скрывается за границей. ДБР также отправило запрос в Израиль, где предположительно находится бывший депутат запрещенной партии "ОПЗЖ".

Напомним, что Вадим Рабинович был депутатом 8-го и 9-го созыва в Верховную Раду Украины и имел депутатский мандат с 2014 по 2022 год. В 2018 году НАБУ начало расследование против Рабиновича по двум делам, касающимся незаконного обогащения и фальсификаций налоговых деклараций. В 2021 году против депутата "ОПЗЖ" возбуждено уголовное дело из-за обнародования карты Украины без Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экснардепу сообщили о подозрении в госизмене.

Также "Комментарии" писали о новом законопроекте, позволяющем узникам выйти раньше из мест лишения свободы благодаря прочитанным книгам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-u-derzhzradi-eksnardepu-vid-opzzh-rabinovichu
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!