Цинизм шокирует: пытались наживаться на горе семей погибших

СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских воинов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Шахраї спробували нажитися на горі сімей загиблих

В Одесской области задержан делец, который выманивал деньги у родных украинских воинов, погибших во время полномасштабного вторжения РФ. За "вознаграждение" он и его сообщники обещали пострадавшим семьям свое "содействие" в получении единовременной денежной помощи от государства. В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт выманивания 10 тысяч долларов у близких родственников погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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За эту сумму мошенники "гарантировали" беспрепятственное получение пакета документов, необходимого для оформления компенсации. Организатор схемы убеждал, что решит этот вопрос благодаря собственным связям среди служащих одной из воинских частей. Чтобы заставить потерпевших отдать деньги, злоумышленники оказывали психологическое давление и угрожали "бюрократическими" препятствиями.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы при получении им половины "оговоренной" суммы от брата погибшего.

Пока фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что также СБУ задержала вражескую агентку, корректировавшую ракетные удары по Украине. А в ГУР Минобороны утверждают, что Россия месяц накапливала ракеты для последнего массированного удара по Украине. По мнению украинских военных разведчиков, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов благодаря производству, но производить в должном количестве они уже не могут.