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Бывший агент ФБР признал себя виновным в сотрудничестве с Россией

Экс-работник контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал признал себя виновным в сотрудничестве с российским олигархом.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Экс-агент контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал согласился признать себя виновным в сговоре в целях нарушения санкций против России, уйдя работать после отставки на российского олигарха, дела которого он расследовал ранее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Бывший агент ФБР признал себя виновным в сотрудничестве с Россией

ывший агент ФБР Чарльз Макгонигал. Фото из открытых источников

Макгонигал был бывшим спецагентом, отвечающим за нью-йоркский отдел контрразведки ФБР. Однако после того, как бывшего агента поймали, Чарльз Макгонигал заявил, что "глубоко раскаивается" за задачу, которую ему пришлось выполнить в 2021 году для российского миллиардера-олигарха Олега Дерипаски.


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Макгонигал рассказал, что получил от Дерипаски свыше 17 тыс. долларов за информацию о его бизнес-конкуренте. Сам же Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года из-за оккупации Крыма Россией.

Чарльз Макгонигал заявил, что соглашается признать вину по одному пункту, касающемуся сговора с целью отмывания денег. Согласно законам США Чарльзу Макгонигалу грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор экс-агента ФБР будет оглашен в декабре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший британский шпион рассказал, кто станет следующим руководителем Кремля после свержения, смерти или добровольного ухода Путина.

Также "Комментарии" писал, что экспредставитель разведки Британии указывает на то, что Путин, вероятно, отказался от победы над Украиной военным путем. Агент объясняет, что воюя с Украиной полтора года, руководство России не достигло своих целей, а войска и экономика страдают от военных действий.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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