Большая афера: на украинское зерно мог купить замок в Италии

Финансовая гвардия Италии по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) арестовала активы российского олигарха Алексея Федоричева на общую сумму 41 млн евро. Под арест попали четыре объекта недвижимости, в том числе замок 12 века Torre del Gallo, расположенный в Тоскане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Corriere Fiorentino.



Российский олигарх Алексей Федоричев. Фото из открытых источников

Алексей Федоричев родился в российском Красногорске, но имеет венгерское и уругвайское гражданство, а проживает в Монако. В 2006 году олигарх был включен в список самых богатых российских бизнесменов с состоянием 450 млн долларов.

Основным видом деятельности Федоричева стали продажи зерна и удобрений, которые осуществляют основанные им компании "группы Fedcom" и "группы ТИС" с лицензиями в Монако, Кипре и оффшорных зонах. Некоторые компании ориентировались на рынок Украины и продавали украинское зерно.

Финансовая гвардия Флоренции по требованию украинских антикоррупционных служб по делу за 2014 год наложила арест на замок российского олигарха. В 2014 году "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" заключила контракты с фирмами Федоричева на экспорт украинского зерна по льготным ценам. Зерно из Украины было доставлено в Саудовскую Аравию, но денег за него украинцы не получили. Как следствие украинскому госпредприятию был нанесен ущерб более чем на 60 миллионов долларов.

В ходе расследования было установлено, что часть этих средств была использована для покупки замка во Флоренции. Таким образом, имение в Италии стало вещественным доказательством по делу об убытках украинского предприятия, что стало основанием его ареста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что благодаря материалам ГБР задержали сына российского олигарха в стране, куда бежали нацисты.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинского зерна украли россияне с начала года.

