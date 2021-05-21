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Главная Новости Общество Криминал Боевики обстреляли Марьинку: повреждены дома мирных жителей
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Боевики обстреляли Марьинку: повреждены дома мирных жителей

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировала повреждения домов

сегодня, 15:11
Автор:

Наталья Некрасова

На Донбассе под обстрел боевиков попали дома жителей прифронтовой Марьинки. Огонь вели из оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Боевики обстреляли Марьинку: повреждены дома мирных жителей

Последствия обстрела Марьинки. Фото: штаб ООС

Обстрел произошел вечером 20 мая. Боевики обстреляли прифронтовую Марьинку из станкового противотанкового гранатомета. Огонь велся с шахты Трудовская в оккупированном Донецке. Около домов взорвались шесть гранат. Вследствие обстрелов повреждено жилье на улице Донецкая, 19 и 21, а также по улице Москалевского, 22. В двух домах снаряд попал в крышу, в еще одном — осколки посекли окна. Снаряды также разорвались во дворе.

"21 мая этого года офицеры наблюдательной группы "Марьинка" украинской стороны СЦКК провели фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела. Было обнаружено повреждение окна в одном из домов по ул. Донецкая, 19 и крыши обоих домов. Также обнаружено несколько воронок от взрывов гранат" , — сообщили в штабе ООС.

Вследствие обстрелов пострадавших нет.

Это уже второй обстрел Марьинки за май, отметили в штабе ООС. В начале месяца оккупанты выпустили по этому населенному пункту шесть снарядов из пушки МТ-12 "Рапира".

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинские военные проинформировали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

Ранее в СММ ОБСЕ зафиксировала шесть танков на территории Донецкой области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует привлечь к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе США. Глава государства также сообщил, что намерен договориться с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что замораживать конфликт не планирует.


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