Блокировка коррупционных схем: Нацполиция разоблачила 15 случаев уклонения от призыва

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Амбарцумян Анна
За последние десять дней правоохранители заблокировали 15 схем уклонения от призыва, в которых фигурируют 20 человек, в том числе должностные лица военно-врачебных комиссий, медико-социальных экспертных комиссий и учебных заведений. В результате этих действий были изъяты наличные деньги на сумму более 23 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Блокировка коррупционных схем. Фото: Нацполиция
Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.
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