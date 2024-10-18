Блокировка коррупционных схем: Нацполиция разоблачила 15 случаев уклонения от призыва

За последние десять дней правоохранители заблокировали 15 схем уклонения от призыва, в которых фигурируют 20 человек, в том числе должностные лица военно-врачебных комиссий, медико-социальных экспертных комиссий и учебных заведений. В результате этих действий были изъяты наличные деньги на сумму более 23 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Блокировка коррупционных схем. Фото: Нацполиция

Методы уклонения от мобилизации

Как рассказал начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, фигуранты за деньги оказывали помощь мужчинам мобилизационного возраста избежать службы в ВСУ. Суммы неправомерной выгоды варьировались от 500 до 12 000 долларов. За эти средства они производили фиктивные медицинские справки, оформляли инвалидность и даже организовывали фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность.





Злоумышленники действовали в разных регионах Украины, включая Закарпатскую, Житомирскую, Сумскую, Волынскую, Тернопольскую, Винницкую, Хмельницкую, Одесскую, Черкасскую, Харьковскую области и Киев. В одном из случаев в Хмельницкой области были задержаны заместитель председателя ВЛК и врач, которые за 3 000-8 000 долларов помогали получить группу инвалидности.

Среди фигурантов – педагоги и ученые

В Закарпатье разоблачили ректор университета, экспроректора и работника ВСП, которые получали по 1500 евро за оформление статуса "студента" в вузах, а также брали 500-1000 долларов за отсрочку от мобилизации. В Киеве задержан кандидат наук, который обещал помочь с бронированием за 10 000 долларов, а в Одессе — дельца, который брал 10 000 долларов за организацию фиктивного брака.

Правовая ответственность

На всех подозреваемых уже составлены дела по статьям Уголовного кодекса Украины, включая принятие неправомерной выгоды, злоупотребление влиянием и служебный подлог. Некоторым из фигурантов избраны меры пресечения, а несколько человек были отстранены от занимаемых должностей.

Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.