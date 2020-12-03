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Главная Новости Общество Криминал Блогер Reeflay сильно избил свою девушку, перед тем, как выкинуть её на улицу в мороз - росСМИ
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Блогер Reeflay сильно избил свою девушку, перед тем, как выкинуть её на улицу в мороз - росСМИ

Вскрытие показало, что девушка умерла из-за кровоизлияния

сегодня, 16:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

У правоохранительных органов России есть предположение, что блогер Reeflay, (настоящее имя Стас Решетников),  избил свою девушку до такой степени, что травмы повлекли за собой смерть. Затем парень просто вынес ее на улицу, пока девушка была без сознания. Валентина Григорьева умерла от переохлаждения и из-за кровоизлияния, полученного в результате черепно-мозговой травмы. Судмедэксперты подтвердили данную версию, обнаружив при вскрытии черепной коробки субаэральную гематому. Также при исследовании кожных покровов погибшей патологоанатомы обнаружили множество синяков и ссадин.

Блогер Reeflay сильно избил свою девушку, перед тем, как выкинуть её на улицу в мороз - росСМИ

В правоохранительных органах подтвердили, что Стас уже признался в избиении Валентины.

Следствие готовит вручение подозрения Стасу Reeflay Решетникову в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Имеется информация, что парень задержан в административном порядке, но правоохранители готовят ходатайство об аресте подозреваемого. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что российский видеоблогер с ником Reeflay вел стрим в то время, как позади него на диване лежало тело беременной приятельницы. Случай произошел в Московской области вчера, в первой половине дня. 

Также порталу стало известно, что в организме девушки Валентины, которая умерла во время прямого эфира российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), нашли наркотические вещества. По данным российских СМИ, незадолго до смерти девушка употребляла амфетамин, каннабис, мефедрон, а также алкоголь. В организме блогера также был обнаружен алкоголь и мефедрон.



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Источник: https://forum.baginya.org/index.php?threads/%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%C2%BB-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0-reeflay-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0-%
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