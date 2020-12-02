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Главная Новости Общество происшествия Российский блогер вел стрим, пока за спиной лежала мертвая беременная подруга
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Российский блогер вел стрим, пока за спиной лежала мертвая беременная подруга

Трансляция прекратилась только после того, как прибывший полицейский отключил камеру

сегодня, 17:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

Российский видеоблогер с ником Reeflay вел стрим в то время, как позади него на диване лежало тело приятельницы. Случай произошел в Московской области несколько часов назад. 

Российский блогер вел стрим, пока за спиной лежала мертвая беременная подруга

Из соцсетей стало известен тот факт, что умершая была беременна. Как оказалось, Стас Решетников, (так зовут блогера), за день до этого после ссоры выгнал девушку из дома. Некоторое время она провела на улице практически без одежды, вследствие чего сильно перемерзла. На видео видно, что парень ее практически голую занес из прихожей и даже пытался оказать помощь. Кроме того, на видео он проявлял признаки довольно сильного опьянения – то ли алкогольного, то ли наркотического. Поэтому подписчики канала Reeflay сделали неоднозначные выводы в отношении смерти несчастной. 

Но как бы то ни было, медики, прибывшие по вызову одного из пользователей соцсети, зафиксировали смерть Валентины. При чем, за все это время, вплоть до приезда правоохранителей, трансляция прямого эфира не прекращалась. Закончилась она только после того, как полицейский отвернул камеру и произнес: "Достримился…"


Ранее "Комментарии" писали о том, что интернет-трансляция закончилась для девушки-видеоблогера из Тибета трагедией.  В ходе сессии в одном из приложений-аналогов популярного видеосервиса TikTok, на тибетскую ведущую по имени Лама напал мужчина. Свидетелями нападения стали 400 человек, которые следили за эфиром. В комнату, из которой велось интернет-вещание ворвался человек, девушка закричала, после чего эфир прервался.

Также, украинская блогерша призналась, сколько зарабатывает в месяц и раскрыла интимные секреты успеха




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Источник: https://youtu.be/k0lG85tqGwQ
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