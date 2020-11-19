Девушку-блогера сожгли в прямом эфире

Интернет-трансляция закончилась для девушки-видеоблогера из Тибета трагедией. В ходе сессии в одном из приложений-аналогов популярного видеосервиса TikTok, на тибетскую ведущую по имени Лама напал мужчина. Свидетелями нападения стали 400 человек, которые следили за эфиром. В комнату, из которой велось интернет-вещание ворвался человек, девушка закричала, после чего эфир прервался.

По данным следствия, напавшим оказался бывший муж девушки. Именно он забежал в помещение, облил блогершу бензином и поджег. Нападение на Ламу произошло в сентябре 2020 года, однако история получила огласку только в середине ноября.

Через несколько часов после происшествия сестра блогерши, Долма, увидела родственницу в больнице: та с трудом дышала, а ее тело было покрыто ожогами. Врачам не удалось спасти жертву покушения — Лама скончалась спустя две недели после нападения.

Отмечается, что сама Лама была достаточно популярна как в Тибете, так и в мире — число ее подписчиков превышает 200 тысяч. Основными темами ее блога были кулинария и сельское хозяйство.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинская блогерша призналась, сколько зарабатывает в месяц и раскрыла интимные секреты успеха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!