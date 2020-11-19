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Главная Новости Общество происшествия Девушку-блогера сожгли в прямом эфире
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Девушку-блогера сожгли в прямом эфире

Девушку облил бензином и поджег бывший муж

сегодня, 11:52
Автор:

Сергей Медведев

Интернет-трансляция закончилась для девушки-видеоблогера из Тибета трагедией.  В ходе сессии в одном из приложений-аналогов популярного видеосервиса TikTok, на тибетскую ведущую по имени Лама напал мужчина. Свидетелями нападения стали 400 человек, которые следили за эфиром. В комнату, из которой велось интернет-вещание ворвался человек, девушка закричала, после чего эфир прервался.

Девушку-блогера сожгли в прямом эфире

По данным следствия, напавшим оказался бывший муж девушки. Именно он забежал в помещение, облил блогершу бензином и поджег. Нападение на Ламу произошло в сентябре 2020 года, однако история получила огласку только  в середине ноября.

Через несколько часов после происшествия сестра блогерши, Долма, увидела родственницу в больнице: та с трудом дышала, а ее тело было покрыто ожогами.  Врачам не удалось спасти жертву покушения — Лама скончалась спустя две недели после нападения. 

Отмечается, что сама Лама была достаточно популярна как в Тибете, так и в мире — число ее подписчиков превышает 200 тысяч. Основными темами ее блога были кулинария и сельское хозяйство.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинская блогерша призналась, сколько зарабатывает в месяц и раскрыла интимные секреты успеха.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/19/lhamo/
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