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Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО)

Американский журнал Time определил 100 лучших фотографии 2021, демонстрирующих события этого года

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Еженедельный американский журнал Time назвал 2021-й годом "невыполненных обещаний" и опубликовал лучшие кадры, которые отображают его самые актуальные события.

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО)

Лучшие фотографии 2021 года / Фото: Unsplash

На этом кадре изображена Мария Салинас Крус, которая плачет из-за того, что ее мужа отсоединила от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она на испанском языке крикнула: "Лети высоко, любовь моя!". Как известно, в США за зимний период от COVID-19 умерло в 2-3 раза больше латиноамериканцев и темнокожих, чем белых. 

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО) - фото 2

На фотографии показаны лесные пожары, охватившие греческий остров Эвбей и 81-летняя Ритсопи Панайота, к дому которой приближается разрушающий огонь. 

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО) - фото 3

Этот кадр, сделанный в Палестине в мае 2021 года, во время серьезного обострения между Израилем и ХАМАС (палестинским исламистским движением, правящим в секторе Газа). 

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО) - фото 4

Одинокая королева Великобритании Елизавета II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке во время похорон своего мужа принца Филиппа.

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО) - фото 5

Это пальма в штате Луизиана, которую повредил ураган "Ида" — атлантический циклон 4 категории, поразивший юго-восточную часть США в августе — сентябре 2021 года.

Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО) - фото 6

Напомним, что ежегодно организаторы международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA), который призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, выбирают самую смешную фотографию. И 2021 год не стал исключением. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что организаторы конкурса Epson International Pano Awards выбрали победителей и представили лучшие панорамные снимки 2021 года.

Читайте также, что журнал Time представил рейтинг ТОП-100 влиятельных людей 2021 года, назвав их "восходящими".


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Источник: https://time.com/6123078/top-100-photos-2021/
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