Журнал Time опубликовал лучшие кадры 2021 года (ФОТО)

Еженедельный американский журнал Time назвал 2021-й годом "невыполненных обещаний" и опубликовал лучшие кадры, которые отображают его самые актуальные события.

Лучшие фотографии 2021 года / Фото: Unsplash

На этом кадре изображена Мария Салинас Крус, которая плачет из-за того, что ее мужа отсоединила от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она на испанском языке крикнула: "Лети высоко, любовь моя!". Как известно, в США за зимний период от COVID-19 умерло в 2-3 раза больше латиноамериканцев и темнокожих, чем белых.





На фотографии показаны лесные пожары, охватившие греческий остров Эвбей и 81-летняя Ритсопи Панайота, к дому которой приближается разрушающий огонь.





Этот кадр, сделанный в Палестине в мае 2021 года, во время серьезного обострения между Израилем и ХАМАС (палестинским исламистским движением, правящим в секторе Газа).





Одинокая королева Великобритании Елизавета II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке во время похорон своего мужа принца Филиппа.





Это пальма в штате Луизиана, которую повредил ураган "Ида" — атлантический циклон 4 категории, поразивший юго-восточную часть США в августе — сентябре 2021 года.





Напомним, что ежегодно организаторы международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA), который призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, выбирают самую смешную фотографию. И 2021 год не стал исключением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что организаторы конкурса Epson International Pano Awards выбрали победителей и представили лучшие панорамные снимки 2021 года.

Читайте также, что журнал Time представил рейтинг ТОП-100 влиятельных людей 2021 года, назвав их "восходящими".

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