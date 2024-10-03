Женщину десятилетиями раздражала "ужасная" картина в гостиной: это оказался многомиллионный шедевр Пикассо

В Италии недавно обнаружили оригинальную картину Пабло Пикассо, которую семья годами держала в своей гостиной. Стоимость произведения искусства оценивается в 6,6 миллиона долларов. На протяжении многих десятилетий семья даже не подозревала о ценности картины, которая была найдена случайно.



В Италии обнаружили картину Пикассо. Фото: CNN

Луиджи Ло Россо в заброшенных домах и свалках искал любую ценную находку для продажи в семейном ломбарде в Помпеях. В 1962 году он нашел свернутое полотно с асимметричным рисунком женщины в подвале виллы на соседнем острове Капри. Мужчина не узнал характерную подпись в верхнем левом углу, принадлежавшую испанскому художнику Пабло Пикассо, и повесил холст в дешевую рамку в своем доме в Помпеях. Жена Луиджи долгие годы не могла терпеть вид картины, которую прямо называла "ужасной".

Лишь через несколько десятилетий сын Луиджи, Андреа, который изучал историю искусства, начал подозревать, что картина может быть шедевром. Он начал сравнивать подпись на картине с работами Пикассо и решил обратиться к специалистам.

"Мой отец был на Капри и собирал хлам, чтобы продать его почти за бесценок. Он нашел картину еще до того, как я родился, и он понятия не имел, кто такой Пикассо. Он был не очень культурным человеком. Читая о работах Пикассо в энциклопедии, я смотрел на картину и сравнивал ее с его подписью", – рассказывает ныне 60-летний Андреа.

После тщательного исследования, в том числе графологического анализа подписи, эксперты подтвердили, что это действительно работа Пабло Пикассо стоимостью около 6,6 миллиона долларов. Произведение было написано между 1930 и 1936 годами, и считается, что на картине изображена французская художница и фотографка Дора Маар, которая была любовницей Пикассо.

Сейчас картина хранится в хранилище в Милане, пока Фонд Пикассо в Испании не подтвердит ее подлинность окончательно. Андреа Ло Россо считает, что картина будет признана Фондом Пикассо, и это может удвоить ее стоимость. После этого Ло Россо планирует продать картину Пабло Пикассо в память о своем отце, не дожившем до момента признания произведения искусства.

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