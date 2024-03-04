Жадан о Нацотборе на Евровидение: лучше в культуру, чем в карманы

Во время войны, вопрос распределения финансов и поддержки культурных инициатив становится особенно актуальным. Сергей Жадан — музыкант и представитель современной украинской литературы, в своем недавнем интервью "Бульвару Гордона" поднял важную тему уместности проведения таких крупных развлекательных мероприятий.

Сергей Жадан поддержал проведение Нацотбора на Евровидение во время войны

Жадан высказался в поддержку решения о проведении Национального отбора на "Евровидение-2024", подчеркнув, что инвестиции в культурное развитие страны — не самый плохой способ тратить деньги из бюджета.

"Зная, как тратится наш бюджет, лучше потратить деньги на проведение Нацотбора на "Евровидение", чем эти средства кто-то украдет," — отметил писатель, подчеркивая значимость прозрачности и целесообразности финансовых решений в непростое время.

По его словам музыканта, бюджет, выделенный на Нацотбор, не мог критически повлиять на финансирование ВСУ.

"Всем хочется поддержать военных... но это не значит, что можно упрощать разговор," — добавил он, указывая на необходимость глубокого понимания экономических процессов в стране.

Несмотря на свою поддержку культурных инициатив, Жадан признал, что лично ему подобные шоу неинтересны и он их не смотрит.

Ранее “Комментарии” писали, что организаторы Евровидение на прошлой неделе заблокировали песню от Израиля, указывая, что она нарушает правила политической нейтральности. А участники Евровидение от других стран требуют дисквалифицировать Израиль из-за войны в секторе Газа.

Кроме того портал "Комментарии" сообщал, что у Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 года после объявления, что страну будут представлять Jerry Heil и Alyona Alyona.