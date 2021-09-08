Закон о библиотеках принят в первом чтении: что предусматривает документ

Законопроект поддержали в первом чтении, фото из открытых источников

В первом чтении принят законопроект о реформировании библиотек в Украине. Документ предусматривает создание Национальной электронной библиотеки и регулирует деятельность публичных библиотек в пределах страны. Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко на Telegram-канале.

"За" законопроект №5002 о внесении изменений в ЗУ "О библиотеках и библиотечном деле" проголосовали 328 депутатов. Документ рассмотрят во втором чтении.

Новый законопроект предусматривает создание библиотечной сети, определение функций библиотек, внедрение новой классификации. Библиотеки будут делиться по формам собственности и значению, а также по общественному назначению.

Документ вводит новые термины: "библиотечный пункт", "электронная база данных", "электронный документ", "книжная памятка", "национальная библиография" и предоставляет их определения.

У библиотек появятся попечительские советы — совещательные коллегиальные органы, которые будут способствовать их развитию. Будет сохранено и унормировано функционирование обменных библиотечных фондов.

Книжные памятки планируют оцифровать и открыть для широкого доступа. Такие оцифрованные копии будут храниться в электронных библиотеках. Также планируется создать Национальную электронную библиотеку. Сумма ее финансирования 100-200 тысяч гривен в год. Для разработки программы, сайта Национальной электронной библиотеки и закупки необходимого оборудования нужно до семи миллионов гривен.

"Объявленные изменения позволят в полной мере реализовать Стратегию по развитию чтения и улучшить библиотечные услуги. Библиотеки Украины должны быть европейского уровня. Без них повышать количество читателей и качественно развивать чтение — почти невозможно. Ведь речь, в том числе и о доступности книг для каждого", — отметил министр.

В законопроекте есть нормы об определении сумм денежных вознаграждений библиотекарям за добросовестный труд. Предполагается, что вознаграждение библиотекари будут получать из государственного и местных бюджетов.

Как сообщал портал "Комментарии", министр культуры рассказал как планируют реставрировать костел Святого Николая.

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