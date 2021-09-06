Министр культуры рассказал как планируют реставрировать костел Святого Николая

На реставрацию нужно больше 75 млн грн, фото Facebook

Работы по реставрации начнутся не раньше октября, ведь в Министерстве ждут заключения специалистов о состоянии здания внутри. Сейчас уже собрано более 5 миллионов гривен для восстановления костела. Об этом написал на Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.



По его словам, пошаговый план действий по реставрации костела уже готов. Вопросом реставрации будет заниматься рабочая группа при Министерстве, в которую будут включены представители общественных организаций, бизнесмены, специалисты.

Александр Ткаченко отметил, что восстановительные работы над костелом разделили на 3 этапа. Среди них противоаварийные и противопожарные работы, восстановление органа, реставрационные работы фасада.

Эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должны предоставить Минкульту вывод о масштабе материального ущерба от пожара. Специалисты должны определить характер повреждений от огня и можно ли проводить ремонтные работы. Ведь есть риск обвала стен и потолка, если повреждены конструкции здания.

По предварительным оценкам, для восстановления костела нужно 75 миллионов гривен. Украинские бизнесмены отметили, что готовы пожертвовать около 20 млн гривен на реставрацию органа и интерьера костела, заявил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы хотят, чтобы министр культуры подал в отставку из-за пожара в столичном костеле. В соцсетях украинцы крайне возмущены этим событием и считают, что если бы раньше отреставрировали музыкальный инструмент, то его бы не потеряли сейчас. Поэтому требуют, чтобы министр культуры ушел в отставку, а памятники архитектуры передали на баланс столицы и наконец провели там реставрацию, в которой они нуждаются уже давно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!