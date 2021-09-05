Украинцы хотят, чтобы министр культуры подал в отставку из-за пожара в столичном костеле

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Козлова Альбіна
В пятницу, 3 сентября, в столичном костеле Святого Николая произошел пожар, полностью уничтоживший старинный орган. Пожарные потушили огонь вечером. Здание костела, находящегося на балансе Министерства культуры, сохранено, но теперь нуждается в реставрации. Огонь частично повредил внутреннее убранство костела.
Згоревший костел Святого Николая, фото Facebook
Известно, что пожар начался, когда проводили очередную репетицию на органе.
На место прибыл министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко, о чем сообщил в своем Facebook глава Министерства внутренних дел.
По его словам, основная версия — замыкание электропроводов внутри деревянного корпуса органа. Следователи проведут допросы свидетелей и изучат записи камер видеонаблюдения. Также назначены соответствующие экспертизы.
Однако в соцсетях украинцы крайне возмущены событием, считают, что если бы раньше отреставрировали музыкальный инструмент, то его бы не потеряли сейчас. Поэтому требуют, чтобы министр культуры ушел в отставку, а памятники архитектуры передали на баланс столицы и наконец-то провели там реставрацию, в которой они нуждаются уже давно.
"Костел Святого Николая, очевидно нужно спасать от "управления" Вашего министерства. Это — результат дикой халатности государства. Советую также подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся", — говорится в сообщении.
Сам же министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram обвинил во всем судебную волокиту и мэрию города Киева, которая год размышляла где должен быть построен Дом музыки. Из-за этого процесс реконструкции органа был затруднен, уверен министр.
Для справки
Орган, который сгорел, создали мастера фирмы "Rieger-Kloss" еще в Чехословакии. У органа 55 регистров, распределенных по трем мануальным и педальной клавиатурам, 3945 труб различных диаметров и длины (от 13 миллиметров до 6 метров), сделанных из металла, черного и красного дерева. Инструмент имел широкую тембровую палитру, на нем можно было исполнять музыкальные произведения разных стилей.
Так выглядел костел до пожара.
Как сообщал портал "Комментарии", в центре итальянского города горело историческое здание.
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Обсуждения
Новости
стас
сегодня, 12:13
скороця команла все доведе до такого ладу як костел,відайте його католикам вони його доведудь до прекрасного стану і будуть там правити ,цезлочин що до сих пір його релекійній громаді не віддали
фенікс
сегодня, 12:09
Боти пєсів, щури-тимошенківці, що з"їли зерно в ДПЗКУ, та опзжисти - це дякувати Всевишньому - не всі українці ! А що робить мер Києва Кличко ?! Спить в оглоблях чи їсть "рибку" ?
проктолог
сегодня, 12:02
Украинцы хотят. Какие и сколько Украинцев этого хотят??? И при чем тут министр культуры? Чего так мало захватили? Надо и Президента в Премьер- Министром, да и Спикера сразу в отставку. А еще лучше всех в отставку.
Патріот
сегодня, 11:46
Це підпал. Після передачі костелу католикам, така пожежа є помстою.