Забужко раскритиковала критиков феминитивов в украинском языке

Писательница Оксана Забужко высказала свое мнение о феминитивах в украинском языке и объяснила, какое они имеют значение у украинцев и россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook у странской писательницы.

Украинская писательница Оксана Забужко. Фото из открытых источников

Украинская писательница отметила, что феминитивы свойственны украинскому языку, в котором они имеют нейтральное значение, тогда как в русском это преимущественно пейоратив, то есть оскорбительное слово. В качестве примера Забужко приводит украинское существительное женского рода — "лікарка", а в русское оскорбительное — "врачиха".

Забужко объясняет это в культурном различии между Украиной и Россией, а также влиянием российского "Серебряного Века", когда Ахматова требовала, чтобы ее не называли какой-то там "поэтессой", а "поэтом". Таким образом, Забужко критикует аргумент о том, что слово "психологиня" или другой феминитив будет унижать профессиональное достоинство человека.

Кроме того, писательница сравнила в историческом разрезе развитие феминитивов в Украине и России. Забужко утверждает, что в украинском обществе женщины имели права и могли ходить в школы, университеты и владеть имуществом, тогда как у русских женщин не было подобных прав.

"В России был "домострой", и невестка называлась "сноха", то есть, кого "сношает" мужская часть семьи. И два, казалось бы, близкородственных славянских языка именно эту культурную пропасть и отразили: когда в одном феминитив — это обычная грамматическая функция рода, а во втором унижении, которое зашито глубоко в коллективной памяти тыканье носом, что ты не человек, ты бабадура, дыра для совокупления", — пишет Забужко.

Несмотря на это, украинская писательница добавляет, что ей тоже не все феминитивы нравятся.

"Мне также не все внедряемые феминитивы по вкусу, и раздражает, когда их механически вставляют во множестве к каждому сборному обращению (украинский язык знает десятки способов изящно обратиться к смешанной аудитории, необязательно каждый раз галантно добавлять "и украинки", "и защитницы", "и читательницы" и тому подобное", — пишет Оксана Забужко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе.

Также "Комментарии" писали о том, что в сети проходит импровизированный кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!