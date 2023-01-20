Забужко раскритиковала критиков феминитивов в украинском языке

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Slava Kot
Писательница Оксана Забужко высказала свое мнение о феминитивах в украинском языке и объяснила, какое они имеют значение у украинцев и россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook у странской писательницы.
Украинская писательница Оксана Забужко. Фото из открытых источников
Украинская писательница отметила, что феминитивы свойственны украинскому языку, в котором они имеют нейтральное значение, тогда как в русском это преимущественно пейоратив, то есть оскорбительное слово. В качестве примера Забужко приводит украинское существительное женского рода — "лікарка", а в русское оскорбительное — "врачиха".
Забужко объясняет это в культурном различии между Украиной и Россией, а также влиянием российского "Серебряного Века", когда Ахматова требовала, чтобы ее не называли какой-то там "поэтессой", а "поэтом". Таким образом, Забужко критикует аргумент о том, что слово "психологиня" или другой феминитив будет унижать профессиональное достоинство человека.
Кроме того, писательница сравнила в историческом разрезе развитие феминитивов в Украине и России. Забужко утверждает, что в украинском обществе женщины имели права и могли ходить в школы, университеты и владеть имуществом, тогда как у русских женщин не было подобных прав.
Несмотря на это, украинская писательница добавляет, что ей тоже не все феминитивы нравятся.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе.
Также "Комментарии" писали о том, что в сети проходит импровизированный кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков.
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Марта
сегодня, 15:38
Усе правильно розписала пані Забужко, розумна та інтелігента жінка!