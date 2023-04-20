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Является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса

Социологи выяснили, как украинцы связывают язык и патриотизм.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

Социологи задали вопрос, чтобы определить, связывают ли украинцы между собой язык и патриотизм. О результатах исследований сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Active Group.

Является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса

Украинский язык и патриотизм. Фото из открытых источников

Мнения украинцев разделились относительно вопроса общения украинским обязательным признаком патриотизма. 42,3% опрошенных ответили, что речь и патриотизм не соединены меж собой. 28% респондентов указали, что эти два критерия связаны в некоторых случаях, а еще 25,5% согласились, что язык и патриотизм связаны во всех случаях.


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Является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса - фото 2

Также A ctive G roup спросила украинцев, согласны ли они, что человек является патриотом той страны, на языке которой он общается со своими детьми. С таким утверждением полностью или частично согласились 44% опрошенных, тогда как 46,5% имели противоположное мнение.

Является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса - фото 3

Еще в одном опросе исследовали, можно ли назвать украинского русскоязычного военного патриотом Украины? 83,8% респондентов считают, что военного, который общается на русском, можно назвать патриотом Украины. Однако 7,8% избрали противоположный вариант.

Является ли украинский язык признаком патриотизма: результаты опроса - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Институт стран Азии и Африки от МГУ Алексей Маслов уверяет, что через 10 лет китайский язык будет столь же популярен в России, как и английский. Доктор исторических наук заявил, что китайский станет языком повседневного общения, а образованные люди должны его учить.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса среди украинцев. Им задали вопрос, повлияла ли жестокая казнь военнопленного, которому отрезали голову на желание украинцев воевать и идти в ряды ВСУ.



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Источник: https://activegroup.com.ua/2023/04/20/sociologi-zyasuvali-yak-ukrainci-povyazuyut-mizh-soboyu-movu-ta-patriotizm/
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