Яркое белье, виноград и духи животных: самые необычные способы встретить Новый год

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Сергей Медведев
Поедание винограда, одежда в горошек или сжигание чучела – это может показаться странной новогодней традицией для тех, кто впервые об этом слышит, но для других это многовековой обычай, пишет Fodor’s Travel. Вот 12 самых странных и неожиданных традиций, которым следуют жители разных стран мира.
Некоторые обычаи новогодней ночи, такие как бокал шампанского, фейерверки и обратный отсчет в последние несколько секунд года, кажутся универсальными, у многих стран есть свои уникальные способы празднования. Давайте совершим небольшую “кругосветку” вместе с этими новогодними традициями. Загадайте желание – и счастливого Нового года!
12 виноградин удачи
Страна: Испания
В Испании и некоторых латиноамериканских странах одна из новогодних традиций состоит в том, чтобы съесть 12 виноградин, по одной на каждый месяц будущего года – тем самым обеспечив себе процветание. Звучит легко? Вот проблема: вам нужно есть по одной виноградине с каждым ударом курантов или колокола в полночь. Любимый способ испанцев – сначала надкусить, а потом проглотить целые половинки винограда. Стакан игристого напитка может помочь этому делу. Традиция восходит к 1909 году, когда виноградари в Аликанте выступили с этой идеей, чтобы продавать больше винограда после исключительного урожая.
Яркое нижнее белье
Страна: Мексика
В латиноамериканских странах, таких как Мексика, Боливия и Бразилия, цвет ваших трусиков будет определять, какой у вас будет год, поэтому выбирайте внимательно! Предание гласит, что красный принесет любовь и романтику, а желтый приведет к богатству и успеху. Белый означает мир и гармонию, а зеленый – благополучие и природу. В Турции красные трусики также раздают в качестве подарков на удачу и обещание плодотворного нового года.
Свинцовые фигурки
Страна: Германия
Кто не хочет знать, что может принести следующий год? Жители Германии плавят небольшие кусочки свинца в ложке над свечой, а затем выливают жидкий свинец в холодную воду. Причудливые фигурки, получившиеся в результате Bleigießen (литье свинца) должны показать, что принесет предстоящий год. Если свинец формирует шар, удача катится по вашему пути, форма короны означает богатство; крест означает смерть, а звезда принесет счастье.
Битье тарелок
Страна: Дания
В канун датского Нового года принято бросать тарелки и блюда в парадные двери друзей и соседей. Это что-то вроде конкурса на популярность, так как чем больше куча битого фарфора на следующее утро на вашем пороге, тем больше друзей и удачи у вас будет в следующем году. Во времена, когда большинство людей живет в многоквартирных домах в городах, эта традиция умирает, но помогает веселиться тем, кто все еще ее придерживается. Еще один обычай в Дании – это прыжки со стульев в полночь, символизирующие прыжок в Новый год, сделать это нужно, пока часы бьют 12 раз.
Сжигание чучела
Страна: Эквадор
В Эквадоре люди создают куклы-чучела, похожие на политиков, поп-звезд или других известных деятелей, чтобы зажечь их в новогоднюю ночь. Сжигание año viejo (старый год) предназначено для того, чтобы уничтожить все плохое в прошлом году и очиститься для нового. Чучела сделаны из старой одежды, набитой газетой или опилками, сверху надета маска. Эквадорская традиция, возможно, зародилась в Гуаякиле в 1895 году, когда в городе разразилась эпидемия желтой лихорадки, и гробы, набитые одеждой умерших, сжигали для очищения.
Круглая еда и одежда в горошек
Страна: Филиппины
На Филиппинах начало нового года знаменуется мыслями о деньгах. Местные жители считают, что окружение себя круглыми вещами (для обозначения монет) принесет деньги или удачу. В результате все надевают вещи в горошек и едят круглые продукты. Чтобы по-настоящему подтолкнуть Фортуну в вашем направлении, монеты стоит хранить в карманах и постоянно связываются, считая, что деньги продолжают течь.
Первый шаг
Страна: Шотландия
В шотландском фольклоре "первый шаг", также известный как quaaltagh или qualtagh – это первый человек, пересекающий порог дома после полуночи. Считается, что высокий темноволосый мужчина с подарками, такими как монеты, уголь, хлеб, соль и виски, принесет удачу в дом. Традиция, вероятно, восходит к временам викингов, когда высокие белокурые незнакомцы (обычно вооруженные топорами и мечами) у дверей вызывали неприятности, а в некоторых местах “первый шаг” светловолосого мужчины до сих пор считается несчастливым.
Выбрасывание мебели
Страна: Италия
"Со старым покончено" – это девиз в Неаполе, где люди выбрасывают все, от тостеров до холодильников, со своих балконов. Избавление от старых вещей символизирует новое начало года. Чтобы предотвратить серьезные травмы, большинство местных жителей бросают небольшие и мягкие предметы, хотя путешественникам, посещающим Неаполь, все еще стоит следить за тем, что может упасть им на голову (кстати, этот же обычай практикуют в Йоханнесбурге, Южная Африка).
И, наконец-то, Тысячи поцелуев
Страна: Италия
Венеция – романтическое место в любое время года, но в канун Нового года на площади Сан-Марко десятки тысяч местных жителей и туристов собираются на фейерверки, световое шоу (с падающими световыми “сердцами”) и "поцелуи в Венеции". Вечер посвящен любви и вашим близким, поэтому празднуйте с должным вниманием и встречайте новый год со счастьем в сердце.
Спуск картошки
Страна: США, штат Айдахо
С меньшим количеством традиций, но с более высокими технологиями, жители города Бойсе в пятый раз встретят новый год, спустив с неба гигантскую картошку. Более 40 000 зрителей приходят посмотреть на освещенную внутри 400-фунтовую (180-килограммовую) картофелину "GlowTato". Другие места для похожей традиции в канун Нового года в США: Брасстаун, Северная Каролина (здесь спускают опоссума), Вифлеем, Пенсильвания (200-фунтовый, или 90-килограммовый зефир маршмэллоу) и Порт-Клинтон, Огайо.
Духи животных
Страна: Румыния
Румыния – страна с богатой традицией. В канун Нового года, особенно в сельской местности, проводятся танцы с маскарадом и церемонии смерти и возрождения. Танцоры наряжаются в меха и деревянные маски с изображением коз, лошадей или медведей, а затем танцуют от дома к дому, чтобы отогнать злых духов. Танец медведя является самым популярным. Согласно дохристианскому фольклору, если в чей-то дом войдет медведь, это принесет процветание, здоровье и удачу.
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