Все начиналось, как простуда: во Львове за жизнь борется 5-летняя девочка, у которой поражены 80% легких

Врачи Львовского областного медицинского учреждения "Охматдет" сейчас борются за жизнь маленькой жительницы этой области, которая заболела коронавирусом. Ситуация, которая возникла с юной пациенткой, непростая. Ведь у больной инфицировано вирусом 80% легких. Об этом сообщает пресс-служба детского медицинского учреждения.

За жизнь девочки борются врачи (фото из открытых источников)

5-летняя малышка живет на Львовщине. Она простудилась и родители лечили ее от простудного заболевания, ведь у ребенка был обычный кашель и насморк. Но это лечение не дало результата, больной становилось все хуже и ее забрали в детское лечебное учреждение.

По информации медиков, в маленькой пациентки обнаружили несколько сопутствующих заболеваний, как двусторонняя пневмония, которая является сопутствующей при ковиде, сепсис, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Как отметила руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии львовского "Охматдета" Вера Приймакова, когда в маленькой львовянки будет продолжаться негативная динамика и станет крайне низким индекс оксигенации, ее будет спасать аппарат ЭКМО.

Учитывая этот непростой случай ковида в маленькой пациентки, лечить который крайне сложно, медики просят родителей не подвергать своих детей смертельной опасности и при первых симптомах болезни идти на прием к своему семейному врачу.

Сейчас специалисты детского учреждения "Охматдет" в западном регионе спасают от ковида 13 пациентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Львове хирурги спасли младенца с редким недостатком. Несколько сложных хирургических вмешательств пришлось провести медикам Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет", чтобы спасти маленького 4-месячного мальчика, который родился без пищевода и остался сиротой при живых родителях.

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